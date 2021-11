Depuis quelques semaines, les prix des carburants explosent, jusqu’à atteindre un nouveau record ce jeudi à 1,76 euro le litre d’essence 95 et à 1,77 euro le litre de diesel. À chaque annonce d’augmentation des prix, le secteur des sociétés de taxis tremble un peu plus… le carburant étant l’une de leurs principales dépenses, bien évidemment indispensables et incontournables pour prendre en charge et véhiculer leurs clients… et ainsi gagner leur vie!

Steve Hayart, gérant de la société Taxi Mouscron Centre, espère que la courbe des prix ne va pas continuer à grimper… "Car pour le moment, la situation reste tenable… On parvient à limiter la casse. Mais si cela perdure, cela va devenir compliqué, car l’augmentation du prix des carburants s’ajoute aux nombreuses taxes, assurances et autres frais! Et je pense que si la situation ne s’améliore pas, on se dirige vers une vague de faillites que ce soit dans le secteur du transport de personnes, mais aussi dans le transport de marchandises et autres."

De 500 à 800 euros par mois et par véhicule

Avec l’augmentation du prix du carburant, la facture monte pour les taxis. Pour la société mouscronnoise, le coût du diesel représente 800€ par mois et par véhicule. "Il y a encore quelque temps, nous étions à un budget de 500 euros pour les frais de carburant, ajoute Steve Hayart. En raison de la diminution d’activité durant la crise sanitaire, nous avions dû augmenter légèrement nos tarifs, sans trop impacter les clients. Finalement, cela nous permet, aujourd’hui, de résister un peu mieux face à l’augmentation du coût du carburant… Mais nous ne pourrons pas augmenter davantage nos prix qui restent assez bas, sous peine de ne plus permettre aux Mouscronnois de prendre le taxi… De plus, les prix des trajets sont plafonnés par la Ville de Mouscron, et donc on ne peut pas répercuter le prix du carburant sur la clientèle; ce sont les sociétés de taxis et les chauffeurs qui doivent supporter cette augmentation pour ne pas impacter et perdre des clients!"

Pour tenter de réduire cet impact sur les finances de la société, Steve Hayart mise sur le comportement de ses chauffeurs. "On se doit de faire plus attention à la consommation de carburant pour limiter les passages à la pompe et économiser le diesel. J’ai ainsi demandé à mes chauffeurs de couper le contact lorsqu’ils sont à l’arrêt ou attendent des clients, mais aussi d’adapter une conduite plus écologique."

Après le Covid

Au sein de la société de taxis Mol (Tournai), l’impact quant à l’inflation du coût du carburant est encore difficilement quantifiable. "Il y a trop de paramètres à prendre en compte, et il ne faut pas oublier le contexte de crise sanitaire dans lequel nous vivons depuis deux ans, relève Vincent Hiroux. C’est un peu paradoxal et triste à dire, mais les conséquences du prix des carburants seront en tout cas moindres pour nous parce que suite au Covid, nous avons dû nous séparer d’un quart de notre flotte de véhicules et de sept chauffeurs… Moins de véhicules, cela veut dire moins de kilomètres, mois de frais d’entretien, moins de consommation d’essence… et donc moins de dépenses! Auparavant, une cuve de 20 000 litres de diesel permettait de tenir un mois et demi; aujourd’hui, il s’agit de la consommation pour deux mois et demi."

Le responsable des taxis tournaisiens pointe par contre un autre aspect qui impacte davantage l’activité de ses chauffeurs. "Les problèmes de mobilité dans la ville de Tournai et le temps que perdent les chauffeurs dans la circulation, déplore Vincent Hiroux. Aux heures de pointe, nous sommes désormais obligés de refuser des courses au centre-ville. Il faut en effet garder un équilibre raisonnable entre le prix au kilomètre et le temps de travail du chauffeur…"