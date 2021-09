Comme lors de la première audience, le bourreau d'Ogy est apparu sur les marches du tribunal correctionnel de Tournai muni de lunettes de soleil et d'un costume sombre. Il a ainsi été accueilli ce mercredi matin, par plusieurs membres d'associations, pancartes entre les mains. Après avoir traversé cette haie de déshonneur, le marchand de chevaux s'est installé afin d'écouter le réquisitoire du représentant du ministère public.

Ce dernier a commencé par aborder la possession des 37 faux passeports découverts au domicile de la mère de Pascal Delcourt. Malgré que le marchand d'Ogy conteste d'avoir confectionné de faux passeports et précise avoir toujours acheté des chevaux dans les règles. Toutefois, pour le ministère public, à la suite de déclarations divergentes et le témoignage d'une ancienne employée, il est clair que les faits sont établis. Il en va de même, pour les médicaments pour animaux détenus illégalement par le bourreau. Une tonne de viande et du matériel de boucherie avaient également été retrouvés au domicile du prévenu. Selon Pascal Delcourt, la viande retrouvée servait de nourriture pour ses chiens et les animaux de cirque. "Aucune preuve n'indique que cette viande était destinée à des animaux de cirque", précise le ministère public. Concernant le point sur le bien-être animal et notamment la mise à mort de plusieurs chevaux, ce dernier se réfère aux éléments mentionnés par les parties civiles.

A la fin de sa plaidoirie, le représentant du ministère public a réclamé une peine de confiscation de 110 000 euros. Au niveau de la peine, celui-ci a requis une peine de 30 mois de prison pour les infractions au droit commun et au droit pénal social et une peine de trois mois d'emprisonnement et l'interdiction définitive de détenir des animaux pour les infractions au bien-être animal.

Chloé Fobe, avocate de cinq associations du bien-être animal, est revenue sur les nombreuses préventions dont Pascal Delcourt est accusé. "De nombreux procès-verbaux ont été rédigés ainsi que des photos montrant des chevaux dans un état lamentable qui n'avaient pas accès à l'eau ou encore à la nourriture. Pascal Delcourt est connu depuis 1999 pour des faits de maltraitance. En 2012, il est condamné pour avoir maltraité des chèvres et des moutons. En 2016, des cadavres de chevaux, du matériel de boucherie et de la viande ont été retrouvés à son domicile. Lors de la précédente audience, il a déclaré devant la barre qu'il détenait des lapins, qui avaient soit dit en passant pas accès à l'eau. Les faits de maltraitances s'arrêteront donc jamais. Mes clients souhaitent surtout de tout cœur que le prévenu soit interdit de détenir des animaux".

L'acquittement est sollicité par la défense

Pascal Delcourt était représenté par ses avocats Me Rodriguez et Me Winberg. Pour ceux-ci, c'est un dossier qui reste assez compliqué. " Vu le nombre de préventions, c'est un dossier assez technique et flou. A la suite de la première audience, on se pose toujours une série de questions. Nous possédons aucune preuve que Pascal Delcourt a rédigé de faux passeports. Malgré la visite fréquente de son vétérinaire, aucune sonnette d'alarme n'a été déclenchée. Comme dit lors de la première audience, certains chevaux arrivaient dans un triste état car mon client les achetait par lots afin de les engraisser. Des contrôles réguliers de vétérinaires, du bien-être animal ou encore de l'AFSCA et personne n'a jamais fait de déclarations concernant les erreurs administratives". Toujours pour la défense, la question de l'erreur invincible doit être mise sur la table. La plupart des chevaux étaient achetés chez un propriétaire aujourd'hui décédé, Pascal Delcourt au vu de sa mauvaise organisation a pu être dupé par ce vendeur. Ainsi, pour ce volet, la défense a sollicité l'acquittement.

Me Winberg abordait le volet du bien-être animal. Celui-ci est revenu sur une déclaration d'un policier datant de 2015. "Les équidés ne semblaient pas en mauvaise santé. Les animaux avaient de l'eau et de la nourriture à disposition. Pascal Delcourt a récemment obtenu le permis d'environnement pour élever des lapins et le dernier rapport du bien-être animal était favorable. En ce qui concerne l'interdiction de détenir des animaux, nous contestons cette demande. De plus, les 110 000 euros sollicités par le représentant du ministère public sont assez conséquents. Rien ne prouve que mon client a obtenu un tel bénéfice. En ce qui concerne ce volet, nous sollicitions un sursis probatoire".

Le jugement sera prononcé le 10 novembre.