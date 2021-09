Pour Elea, bénévole au sein de l'association Equi'Chance, il était important de participer à cette haie de déshonneur. "Je suis ici pour sensibiliser la population et pour qu'elle comprenne que cet individu est un véritable maltraitant d'animaux qui sont sans défense. J'espère de tout cœur que la justice fera son travail et qu'elle lui interdira de détenir des animaux. D'une certaine manière, je souhaite que ce procès fasse passer un message et que les autres maltraitants prennent conscience des peines qu'ils risquent."

Jean-Marc Montegnies, président d'Animaux en péril, assiste pour la première fois à un procès d'une telle ampleur et qui est émotionnellement très fort. "La juge Lecollier prend cette affaire très au sérieux, je suis donc assez optimiste pour le jugement et j'espère que le représentant du ministère public va plaider des peines sévères. En créant cette haie de déshonneur, nous montrons que nous sommes toujours présents et que nous abandonnerons jamais", a précisé l'homme avant l'audience.

A la fin du réquisitoire et de la plaidoirie de la défense, le président d'Animaux en péril se sentait assez mitigé. "Ce n'était pas une surprise, je m'attentais à ce que les avocats de Pascal Decourt le victimisent et déclarent qu'il n'est en rien responsable. Au niveau du représentant du ministère public, on se pose des questions sur la préparation du dossier. Des questions restent sans réponse. Je suis donc mitigé et inquiet sur les problèmes de procédure qui pourraient nous faire du tort. Nous sommes tout de même positifs concernant la peine que le représentant du ministère a requis concernant l'interdiction de détenir des animaux. Si cette peine n'est pas appliquée, cela sera une grosse déception pour la partie civile", conclut Jean-Marc Montegnies.