Cet été, La Dernière Heure-Les Sports en partenariat avec votre intercommunale de Wallonie picarde Ipalle vous proposeront chaque semaine des conseils pour préserver l’environnement au quotidien. Cette semaine on aborde le thème : comment bien ranger son frigo pour favoriser la conservation des aliments et ainsi éviter le gaspillage alimentaire ?

Il est en effet important de placer chaque denrée au bon endroit. Pourquoi ? Parce que chaque produit a sa température de conservation idéale, or, celle-ci n’est pas constante à l’intérieur de votre réfrigérateur et peut varier, selon les zones, de 0 à 10 °C. Vous retrouvez des infos à ce sujet dans le manuel d’utilisation de votre frigo.

Quatre zones

La zone la plus froide (entre 0 et 3 °C), on y met : les produits frais entamés, les viandes et les poissons crus, la charcuterie, la crème, la pâtisserie, les produits à décongeler.

La zone fraîche (entre 4 et 6 °C) : les restes de repas cuisinés, les viandes et les poissons cuits, les fruits et les légumes cuits, les sauces, les fromages, les produits laitiers.

La zone tempérée/le bac à légumes (entre 6 et 10 °C) : les fruits et légumes frais, les aromates, les fromages à pâte dure.

La zone variable/la porte du frigo : les boissons, le lait, les œufs, le beurre, les confitures et compotes entamées, les condiments en bocaux, les vinaigrettes, mayonnaise, ketchup, moutarde…

Placez à l’avant du frigo les produits dont les dates de péremption sont les plus proches.

Retirez les légumes des sacs en plastique, car avec la condensation, ils risquent de pourrir prématurément.

Conserver les aromates comme le persil dans un linge humide.

Entretenez le réfrigérateur : il est recommandé de le laver tous les deux mois.

Par mesure d’hygiène, conservez toujours vos aliments entamés ou les restes de plats cuisinés dans des boîtes hermétiques réutilisables fermées.

Évitez le papier aluminium et le film alimentaire afin de limiter les déchets. Attendez deux heures avant de ranger les restes d’un plat chaud au réfrigérateur. Ne les conservez pas dans la casserole qui a servi à la cuisson mais dans une boîte hermétique.

Pensez à placer les produits à dégeler sur une assiette afin de ne pas salir votre frigo et de ne pas risquer de contaminer les autres aliments. © Ipalle

Des plans pour économiser de l’argent

Avant vos emplettes, faites l’inventaire du frigo et de l’armoire à victuailles et établissez les menus de la semaine en tenant compte de ce dont vous disposez déjà. Rédigez une liste de courses en fonction de ces deux critères et… n’y allez pas le ventre creux, vous risquez de "commettre" des achats impulsifs et inutiles.

Pendant vos emplettes, achetez des quantités adaptées selon la taille de votre ménage et respectez la chaîne du froid en plaçant les produits surgelés dans un sac isotherme.

Enfin, pensez à accommoder les restes des repas, à table, ne servez pas de trop grandes portions, et privilégiez les fruits et légumes locaux et de saison lors de vos achats, vous ferez des économies et réduirez l’impact environnemental de votre consommation.