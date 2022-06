Le projet OBESCO 2 défendu par Holcim fait couler pas mal d’encre et de salive depuis quelques années déjà. Rebaptisé depuis peu "Go4Zero", il continue à susciter des inquiétudes auprès des riverains concernés, lesquelles sont généralement exprimées par ceux et celles qui subissent les retombées environnementales de ce type d’industrie.

Nous ne reviendrons pas sur les détails du projet Holcim car il a déjà été largement évoqué dans de précédentes éditions, et notamment dans celle du 10 mars dernier ; on rappellera toutefois que celui-ci concerne une modification d’exploitation en zone d’extraction et de dépendances d’extraction en rive gauche de l’Escaut et en zone d’activité économique industrielle en rive droite de l’Escaut (la gare des Vignobles).

Les craintes des riverains portent notamment sur des nuisances sonores, l’extension des horaires d’extraction, la poussière susceptible notamment de s’échapper de camions non bâchés, l’accroissement du charroi, l’utilisation d’un éclairage nocturne trop puissant, etc.

Ces doléances ont été entendues par le collège des bourgmestre et échevins qui a demandé qu’il en soit tenu compte dans le permis d’environnement sollicité par Holcim.

C’est manifestement le cas si l’on en juge par les propos rassurants tenus à l’égard des riverains lors de la séance d’information à laquelle ces derniers étaient conviés à participer ce lundi en fin d’après-midi. Ils ont pu y rencontrer les représentants de la Ville, en l’occurrence le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, l’échevin de l’Urbanisme, Philippe Robert, l’échevine de l’Environnement, Caroline Mitri et une conseillère en environnement du service urbanisme de la Ville de Tournai. Ces derniers précisèrent que l’épais dossier revu et corrigé par les services techniques de la Région Wallonne tenait compte, à plus de 90 %, des remarques émises par les riverains.

Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, on notera qu’ont été actés : le refus d’extension des horaires d’exploitation sauf en cas d’extrême nécessité justifiée au préalable, l’obligation de bâcher les camions, d’utiliser un brumisateur lié à un anémomètre afin de déclencher automatiquement la mise en route de ce système dès que le vent atteindrait une certaine vitesse, l’obligation de végétaliser le merlon camouflant une partie du site, réduire le nombre de camions sur les routes en favorisant davantage la voie d’eau…

Si la plupart des riverains présents à cette réunion reconnaissaient que de réels efforts ont été consentis par les autorités, certains émettaient des doutes quant à la réelle efficacité des mesures adoptées en l’absence de contrôles.

D’où l’idée émise par certains de voir se créer un organisme spécialisé qui prendrait en charge ces contrôles et pourrait au besoin sanctionner ceux qui ne respecteraient pas les règles prescrites dans ce permis, mais aussi dans l’ensemble d’autorisations similaires délivrées aux entreprises liées au bassin carrier.

Une agence qui, en quelque sorte, serait au respect des règles environnementales ce que l’AFSCA est aux mesures alimentaires.

Mais, comme le rappelait avec philosophie Paul-Olivier Delannois, des règles, aussi coercitives soient-elles, n’empêcheront jamais certains de les enfreindre. "Mais croyez-moi, a insisté le bourgmestre, je mettrai personnellement tout en œuvre pour que ce ne soit pas le cas".

Si la nouvelle mouture du permis ne satisfait toujours pas l’une des parties - que ce soit les riverains, la Ville ou l’entreprise demanderesse - un recours est toujours possible. Il ne devrait en tout cas pas venir des deux premières citées si l’on en croit les propos tenus ce lundi soir…