Après avoir été recalé et avoir causé des tensions au sein de la majorité, le permis pour le projet Tybo revu et corrigé a été accordé.

On n’en est pas encore à l’étape du premier coup de pelle… mais c’est une nouvelle étape, et essentielle, que le projet immobilier porté par la société Tybo, à la rue Clovis Poullet, vient de franchir. Le collège communal d’Estaimpuis a accordé le permis d’urbanisme pour la concrétisation du projet visant la construction de quelque 25 logements : dix maisons et quinze appartements sur le site du château Bonte.

Cette décision intervient alors que le dossier avait été recalé, en août dernier par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, et avait entraîné des tensions entre le bourgmestre et l’échevin de l’Urbanisme, Quentin Huart. Face à ces réserves, le promoteur avait été invité à revoir sa copie. Et c’est donc à un projet "revu et corrigé" que les autorités estaimpuisiennes ont donné leur feu vert. "Le projet a pu être adapté sur base des remarques du fonctionnaire-délégué mais aussi de la commune", explique Quentin Huart.