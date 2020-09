Prolongation des mesures Covid-19 à Tournai-Ath-Mouscron: pas de contrôle renforcé mais la police restera vigilante Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La prévention restera la priorité mais la répression ne sera pas non plus mise de côté. © DH

Vu la situation qui s’aggrave, il est légitime de se demander si les services de police des différentes zones (Ath, Mouscron et du Tournaisis) ne vont pas renforcer les contrôles afin de veiller au bon respect des mesures. Les trois bourgmestres sont clairs, si les contrôles ne seront pas renforcés, la police se montrera très vigilante.



“J’ai rencontré le responsable de la Gestion Centre-Ville afin que les stewards jouent encore plus la prévention en allant à la rencontre des personnes qui ne porte pas le masque, détaille Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron. Malheureusement, certains se font remballer, voire insulter. Dès lors, si certains ne veulent pas comprendre, il faudra se montrer responsable.”



Le message est le même à Ath. “Je n’ai aucun problème à ce que les policiers ne verbalisent pas tout de suite et à ce qu’on rappelle les règles mais tout le monde devra les respecter”, affirme le mayeur Bruno Lefebvre.



Enfin, à Tournai, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois assure que les forces de l’ordre n’hésiteront pas à sortir la carte rouge après le premier avertissement. “L’objectif n’est bien évidemment pas le PV mais s’il faut le dresser, la police le fera. Les commerçants devront également respecter les règles. Je resterai inflexible envers ceux qui dérogeront au règlement.”