Suite à sa réunion qui s'est tenue le 5 novembre, le collège communal de Tournai a décidé de prolonger toutes les activités que la Ville et son service Jeunesse mettent sur pied pour les enfants et les jeunes durant ces congés de Toussaint. Ainsi, la prolongation concerne deux journées, les 12 et 13 novembre.

L’exécutif tournaisien a souhaité poser ce geste en organisant gratuitement ces deux jours pour marquer son soutien aux parents n’ayant pas de solution pour leurs enfants et aux professionnels de la santé impliqués dans la crise sanitaire que nous vivons.

Les modalités pratiques sont simples : la participation gratuite des enfants à une des activités proposées est conditionnée à leur inscription sur l’adresse : www.tournai/jeunesse