À l’issue du maigre conseil qui s’est tenu, jeudi soir, en présentiel à la Maison de l’entité e l‘absence de Daniel Gorlo et d’Yves Dumonchaux, une intervention du conseiller Thierry Eeman (CO) a retenu l’attention dans les questions écrites : “Il m’est revenu que, sauf erreur de ma part et sous toute réserve, la société Elicio souhaiterait lancer un projet d’implantation d’éoliennes de 180 mètres de haut à Molenbaix, sur des terres privées, le long de la chaussée de Renaix, côté village de Molenbaix. Il semblerait que cette société voudrait organiser fin octobre une réunion d’information du public”.

La société Elicio est venue, ce 15 septembre, présenter un projet d’implantation de 4 éoliennes sur le territoire de la commune de Celles. Le projet est situé entre les villages de Molenbaix et Velaines le long de la chaussée de Renaix. Les éoliennes prévues auraient une puissance individuelle comprise entre 4,2 et 5,6 MW avec une hauteur maximale de 180 m (pales comprises). “Pouvez-vous, nous éclairer à ce niveau et nous dire quelle sera la publicité faite par le promoteur et la commune pour promouvoir cette réunion, communications autres que les panneaux légaux prévus à ce sujet.”

On a appris par la voix du bourgmestre Michaël Busine (MR), qu’une réunion d’information publique aura lieu le mercredi 27 octobreà 19 h en la grande salle de l’entité. “Un tout-de-boite est prévu pour les villages impactées”.

Les autres points en bref

Une somme de 4 000 € va être engagée pour l’acquisition de totems métalliques destinés à embellir” les entrées de villages de l’entité non encore équipées (Celles et Escanaffles). Les budgets 2022 des Fabriques d’église ont été aprouvés à l’exception du budget de la Fabrique d’Escanaffles. L’intervention totale communale, qui s’élevait pour 2021 à quelque 58 000 € est, pour l’instant, de 47 000 €.

Enfin, le Collège s’est prononcé contre le projet d’enfouissement de la ligne aérienne 150 kvA actuelle en une ligne souterraine de 2x 150kva sur la commune comme présentée lors de la réunion d’information préalable qui s’est déroulée à Frasnes, le projet Ruien-Chèvres d’Elia. Le conseil communal propose les suggestions suivantes à Elia : étudier des alternatives au tracé et la possibilité de maintenir la ligne aérienne existante étant donné que les conclusions du Gouvernement wallon quant au projet de la Boucle du Hainaut sont à ce jour méconnues.