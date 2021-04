Quatre motos saisies après un contrôle de police dans le Tournaisis Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Six conducteurs ont par ailleurs été verbalisés. © SHUTTERSTOCK

La zone de police du Tournaisis a procédé, durant la matinée de dimanche dernier, à une opération dans le cadre de la circulation des motos et quads de cross sur son large territoire. "Plusieurs entités administratives de notre zone de police ont été concernées par cette opération", affirme-t-on du côté de la zone de police.



Les différents services de la zone de police ont ainsi été renforcés par le département Environnement du Service public de Wallonie.



Durant cette opération, vingt-huit motos et quads ont été contrôlés. "Six conducteurs en infraction ont été verbalisés dans le cadre du Code forestier et quatre motos ont été saisies." D'autres conducteurs ont également été sanctionnés de perceptions immédiates et d'autres observations.



Par cette action, la zone de police du Tournaisis rappelle que l'insécurité routière fait partie de ses priorités de son plan zonal de sécurité 2020-2025.