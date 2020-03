Parmi les missions de Julie et de son équipe figurent aussi la coordination et l’organisation des Journées wallonnes de l’eau (JWE) sur le sous-bassin et les animations dans les écoles. Les JWE englobent le 22 mars, Journée mondiale de l’eau. Lors de la campagne mondiale de 2019, l’Onu rappelait au passage que 2,1 milliards de personnes ne disposent pas d’eau potable à la maison. Interpellant.

Du 14 au 29 mars, le grand public et le public scolaire seront sensibilisés aux enjeux liés à l’eau. Chaque contrat de rivière reçoit un subside du SPW de 4 000 € afin que les activités soient gratuites.

Balades guidées ou libres

Au menu, balades guidées ou pas, nettoyage des abords d’un cours d’eau ou encore découverte des sources. "Les cours d’eau, les espèces et les habitats aquatiques sont menacés par les activités humaines. Le Contrat rivière Dendre a mobilisé une vingtaine de partenaires pour proposer des activités grand public et scolaires à ce sujet" , explique Julie Goffette.

Préserver l’eau : ce sera le message prioritaire à délivrer. "Des déchets se retrouvent le long des cours d’eau, des substances polluent les écosystèmes aquatiques, les avaloirs sont utilisés comme poubelles, l’eau est gaspillée. Nous allons rappeler certains bons gestes, expliquer le fonctionnement d’une station d’épuration et l’importance de se mobiliser pour ramasser et trier les déchets. Trois balades et six activités seront axées sur les bons gestes" , précise Julie.

Les habitats et espèces aquatiques sont méconnus du grand public et du public scolaire. Les JWE proposent des découvertes de milieux tels que les cours d’eau, les bassins et les anciennes carrières d’extraction de pierres.

Le Contrat rivière Dendre s’est aussi associé avec trois guides nature et les conseillers juniors de Chièvres afin de concocter quatre balades inédites.

Pour découvrir le programme de cette quinzaine : www.contratrivieredendre.be

G.Dx