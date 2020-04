En cette période de confinement, les chefs et les commerçants de bouche redoublent d’initiatives solidaires.

Ils partagent avec vous les adresses des comptoirs de produits régionaux pour continuer à acheter local. La Maison du tourisme de la Wallonie picarde les soutient et partage certaines de leurs actions sur sa page https://www.visitwapi.be/wapichefs/. Vous pourrez notamment y découvrir quelques savoureuses recettes à tester chez vous durant ces derniers jours de confinement et même par après. Les chefs y divulguent aussi leurs trucs et astuces culinaires et partagent leurs bonnes adresses de producteurs locaux. Y.B