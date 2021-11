Lors de son audition, Fatima a précisé qu'un homme, provenant des Pays-Bas, la menaçait de dévoiler des photos d'elle nue si elle ne transportait pas la drogue. Ce mystérieux individu aurait également contraint la prévenue à entretenir des relations sexuelles. D'ailleurs, selon un riverain, la jeune femme n'aurait pas été seule dans ce véhicule avant l'arrivée de la police. Pour le représentant du ministère public, la prévenue minimise son rôle dans ce trafic. Après avoir mené son enquête, la police a découvert que la veille des faits, Fatima avait été interpellée pour un simple contrôle de police à Mouscron. Elle ne possédait alors pas de drogue mais portait des articles de luxe qui ne correspondaient pas à ses revenus. Ayant pris de gros risques lors des faits, une peine de trois ans d'emprisonnement a été requise. Pour l'avocat de la prévenue, les faits sont clairement établis. Toutefois, il faut prendre en considération les menaces reçues par cet homme. De plus, l'ADN de Fatima a été retrouvé dans le véhicule et non dans les sacs contenant le cannabis. "De là à dire que son rôle était plus important, je ne pense pas. Dans tous les cas, ma cliente n'était pas seule dans ce véhicule". Il a ainsi sollicité un sursis. Le jugement sera prononcé le 30 novembre.