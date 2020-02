Du 10 février au 30 mars, on réalisera, pour le compte de l’intercommunale Ipalle et la ville de Tournai, des travaux d’égouttage à la rue de Bailleul, la rue Gilles de Chin, l’avenue de Picardie et la rue d’Esquelmes, à Ramegnies-Chin.

Les rues d’Esquelmes et Gilles de Chin seront fermées à la circulation, du 10 février au 13 mars. Des déviations seront mises en place pendant toute la durée de ce chantier.

Les TEC ont également modifié l’itinéraire des lignes 1 et 2 impactées par les travaux. Les parcours provisoires sont consultables sur le site des Transports en commun, infotec.be. Du 17 au 21 février 2020, l’entreprise procèdera à un forage dirigé à la rue de Bailleul.

L’entreprise prévoit, pour ce faire, la fermeture d’une partie de l’avenue de Picardie durant un jour. Celui-ci sera déterminé en fonction de l’état d’avancement du chantier. Les riverains seront avertis de ces travaux et blocages de rues via un toute-boîte réalisé par l’entreprise. La signalisation adéquate sera placée.