Ainsi, à l'occasion d'une réunion à la cellule provinciale de la sécurité routière afin d'analyser la circulation à hauteur de l'école Saint-André, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois en a profité pour ajouter un point en urgence relatif à Saint-Luc.

"Personnellement, je pense qu'un radar tronçon soit la meilleure des solutions dès lors que des aménagements conséquents de voirie ont déjà été réalisés par le passé", précise le mayeur. Ce dernier a donc par la même occasion, adressé un courrier à la Ministre de la sécurité routière, Valérie De Bue pour qu'elle soit attentive à ce dossier.

"Tout accident de la circulation est un drame mais celui qui s'est déroulé le 14 décembre dernier à hauteur de l'Institut Saint-Luc est particulièrement bouleversant et dramatique", a répondu la Ministre. "La Région apporte un soutien important aux services de police en offrant des services et des équipements aux zones de police pour contrôler la vitesse des véhicules. D'une part, la Région a mis en place gratuitement un service de location de lidars qui permet à chaque zone de police de contrôler les vitesses durant plusieurs par an. D'autre part, la Région offre aussi des possibilités de placement de radars permanents. Conformément à la réglementation, les projets d'installation de radars permanents sont à examiner en concertation entre les services de police, le Parquet, le gestionnaire de voirie et les autorités administratives".

Valérie De Bue a également précisé qu'un contact avait été pris avec le parquet en vue d'examiner le placement d'un radar permanent sur la N50 à hauteur des instituts Saint-Luc et Saint-André.