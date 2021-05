La société de bus Roman est pour le moment située à la Chaussée d'Antoing. Spécialisée dans le secteur du transport en commun, tant en Flandre qu'en Wallonie, la société compte 37 bus TEC au total et 61 chauffeurs. Elle dessert également les zones de Tournai, Mouscron, Renaix ou encore Menin.





Actuellement, la société Roman occupe les bâtiments de l'intercommunale IDETA mais souhaite se développer ailleurs dans l'entité de Tournai. C'est pourquoi, elle a acquis un large terrain de deux hectares et demi, situé à la chaussée de Tournai à Ramgnies-Chin, juste en face du restaurant Ming Dynastie, afin que ce nouveau site réponde à plusieurs critères. Cela faisait déjà un certain temps que la société recherchait un nouveau site et avait exprimé leurs solutions et leurs idées auprès du bourgmestre Paul-Olivier Delannois.