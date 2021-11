Un mois après avoir obtenu son feu vert du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué pour construire un bâtiment de 1000 m2 destiné à l’entretien et au lavage de bus, ainsi que des bureaux et un parking pour 70 bus, le chantier de réalisation chapeauté par le cabinet «Architectes Luc Moulin & Associés» a démarré le long de la chaussée de Tournai.