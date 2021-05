Raoul Cauvin a signé le livre d'honneur de la commune. © DELFOSSE

Ce vendredi, le Square Raoul Cauvin a été inauguré à Antoing. Les cinq fresques que l'on retrouvait au sein de l'ancien rond-point de la place du Préau mettant à l'honneur les œuvres du célèbre scénariste, dont Cédric, les Tuniques Bleues, les Femmes en Blanc, L'Agent 212 et Pierre Tombal, ont ainsi été intégrées à ce magnifique Square qui donnera certainement envie à plus d'un d'y flâner dès l'arrivée des beaux jours !Raoul Cauvin était ainsi de retour au sein de sa commune qui l'a vu grandir afin d'assister à cette belle inauguration., souligne le bourgmestre Bernard Bauwens.Quand l'appel à projets a été lancé en 2018 visant à améliorer le cadre de vie des citoyens, la Ville d'Antoing a mis au point un dossier de rénovation de la place de Préau.Raoul Cauvin était évidemment très fier et ému de ce magnifique hommage., s'amuse le scénariste âgé de 82 ans. Raoul remerciait d'ailleurs chaleureusement le bourgmestre.