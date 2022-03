On sait que la Ville d’Ath a introduit une demande de permis d’urbanisme visant à aménager l’ancienne ligne de chemin de fer (ligne 81), entre le village d’Ormeignies et la chaussée de Valenciennes (N527), par la création d’une voie cyclo-piétonne comprenant notamment du déboisement et des replantations.

"Le permis d’urbanisme ne peut être délivré qu’après délibération du conseil communal quant aux charges d’équipement à imposer au maître d’ouvrage", précise le collège communal.