La SA Engie-Electrabel et l’intercommunale de développement économique Ideta ont introduit il y a une quinzaine de jours un recours auprès du SPW contre l’arrêté du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué qui, le 3 septembre, a signifié le refus du permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de quatre éoliennes le long de la Grand-Route, à Barry.