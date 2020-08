Relogement d'urgence à l'ancienne maison de repos de Templeuve: "Nous savions que l'état était tout sauf exceptionnel" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © FACEBOOK/DUPONT

Le PTB dénonce un état déplorable du bâtiment, le bourgmestre réagit.



Le 21 juin dernier, un horrible drame s'est produit durant la nuit au sein d'un immeuble à appartements situé le long de la rue des Campeaux. En effet, un incendie s'y était déclaré et a coûté la vie d'un homme.



À la suite de cet horrible fait, un arrêté d'inhabilité a été pris par le bourgmestre de la cité des Cinq Clochers faisant suite à un rapport défavorable des pompiers et un autre d'Ores qui refusait de remettre l'eau et l'électricité. Une trentaine de personnes devait alors être relogée.



Une solution de secours leur a été proposée par la Ville via l'ancienne maison de retraite du CPAS à Templeuve. Un bâtiment qui avait été réhabilité durant la crise Covid afin d'y accueillir des personnes sans-abri qui auraient contracté le virus. Une quinzaine de personnes a ainsi choisi cette solution.