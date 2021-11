Fin 2006, le magasin de disques de Philippe Picard mettait la clé sous le paillaisson tout en haut de la rue de l’Yser. Quinze ans plus tard, samedi prochain précisément, tout en bas de la même rue, un commerce spécialisé dans la vente de disques va ouvrir ses portes. Renaud Bierent, Lillois d’origine de 51 ans, aujourd’hui domicilié à Ramegnies-Chin avec sa famille, avait hésité entre Lille et Tournai pour implanter son commerce.

Un vrai frontalier. "J’adore la Belgique, la Flandre et la Wallonie. Avec mes parents, on venait souvent. Et puis, j’ai étudié l’art graphique à Saint-Luc". Il voulait avoir pignon sur rue, pas trop loin de son domicile. Il est tombé sur la rue de l’Yser. "Je suis très attaché au commerce de rue. Il y a moyen de gagner sa vie autrement, via internet bien sûr, mais je suis convaincu que les gens ont actuellement fort envie de bouger, ils ont besoin de contacts, de valeurs tangibles. Un magasin de disques peut offrir cette convivialité". Il y a aussi des raisons très pragmatiques à vouloir proposer un point de vente physique. "Les formats des boîtes de la poste ne correspondent pas à ceux des vinyles, ce n’est pas rare d’en voir arriver à destination abîmés voire cassés".