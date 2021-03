Le Plan de circulation modifié à partir du 24 mars 2021

La rue de la Terre à Briques, qui traverse le parc d’activités économiques de Tournai Ouest 1 et qui assure une des liaisons entre la ville et l’autoroute, est actuellement en rénovation afin d’améliorer la sécurité des usagers mais aussi d’adapter cet axe très fréquenté aux charrois lourds. Par la même occasion, le gestionnaire du réseau de distribution électrique ORES effectue la pose de câbles pour renforcer le réseau sur l’ensemble du parc de Tournai Ouest.Afin de garantir l’accès au parc pendant les travaux, un plan de circulation a été établi en coordination avec les instances compétentes : le parc est uniquement accessible par le giratoire de l’autoroute E42 et la rue de la Terre à Briques est fermée à la circulation dans les deux sens. Seules les entreprises riveraines de la rue de la Terre à Briques et de la rue du Serpolet, leurs visiteurs et les transports liés à leurs activités peuvent y circuler, en sens unique. Une déviation par la rue de l’Ancienne Potence et la rue de la Grande Couture permet aux usagers et aux poids lourds desservant la rue du Serpolet et le tronçon de la rue de la Terre à Briques actuellement en chantier, de sortir du parc par le giratoire de l’autoroute E42.Ces dernières semaines, la période de gel, les travaux des impétrants et la déviation du trafic au sein de Tournai Ouest 1 ont aggravé les dégradations de la rue de la Grande Couture. Suite à une réunion de concertation entre la Ville de Tournai, la police, le SPW Mobilité & Infrastructure, IDETA, l’entreprise TRBA et la société Dufour représentant les entreprises de Tournai Ouest 1, il a été décidé de mettre la rue de la Grande Couture en sens unique pour des raisons de sécurité.Dès lors, à partir du 24 mars 2021, un nouveau plan de mobilité sera d'application au sein de Tournai Ouest 1. Le seul accès au parc d’activités de Tournai Ouest 1 restera le rond-point à l’échangeur E42- E429 / E403. La rue de la Grande Couture est mise en sens unique, en direction de la rue de l’Ancienne Potence, elle est ramenée à une seule voie praticable et continue de desservir les rues du Progrès et du Mont d’Orcq. L’accès à la rue de la Grande Couture au départ des rues du Progrès et du Mont d’Orcq se fera obligatoirement en tournant à gauche vers la rue de l’Ancienne Potence. La rue de la Terre à Briques est en sens unique et reste accessible aux seuls riverains pour les besoins de leur entreprise.Au croisement entre la rue de l’Ancienne Potence et la rue de la Terre à Briques, les usagers peuvent se diriger soit vers la Chaussée de Lille, soit vers le rond-point de l’échangeur et la rue du Serpolet. L’accès à la rue de la Terre à Briques au départ de la rue du Serpolet se fait obligatoirement en tournant à gauche vers le rond-point de l’échangeur et en suivant la déviation par la rue de la Grande Couture.Entamée en octobre de l’année dernière, la phase des travaux préparatoires se termine avec la pose des câbles par Ores, le repositionnement des impétrants, les réparations d’égouttage et la réalisation de la bande de circulation provisoire. Fin juillet, la bande ouest de la rue de la Terre à Briques (côté Transports BYL, rue du Serpolet) sera finalisée. La voirie devrait à nouveau être ouverte à la circulation fin novembre. Les travaux devraient se clôturer fin décembre avec la finalisation de la piste cyclable et des trottoirs ainsi que la pose de l’éclairage. Le calendrier des travaux sera respecté si les conditions climatiques et des imprévus ne perturbent pas le chantier.À compter du 31 mars prochain, la liaison entre les parcs d’activités économiques de Tournai Ouest 2 et de Tournai Ouest 3 sera enfin ouverte au trafic par la rue des Châles Verts. Tournai Ouest 2 sera ainsi accessible depuis le nouveau giratoire de la chaussée de Lille et depuis l’autoroute E42, en prenant la sortie Blandain vers Tournai Ouest 3. L’ouverture de cette liaison offrira une alternative pour accéder à Tournai Ouest 2 sans encombrer le rond-point d’accès et l’échangeur E42-E429/E403 de Tournai Ouest 1. Une signalétique indiquant la déviation Tournai Ouest 2 via Tournai Ouest 3 sera installée sur l’autoroute.