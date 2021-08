Dans nos éditions précédentes, nous abordions le dossier du Musée des Beaux-Arts de Tournai, conçu par Victor Horta. Comme beaucoup le savent, ce bâtiment emblématique sera prochainement rénové et va voir naître des extensions. Toutefois, plusieurs associations ont lancé une pétition en ligne nommée, Contre l'enlaidissement du Musée des Beaux-Arts de Tournai, afin que ce projet soit abandonné. Pour la Table Ronde de l'Architecture, le projet d’extension du musée destiné à en doubler la superficie est résolument moderniste-mondialisée. Une annexe imaginée par les architectes est notamment entièrement faite d’acier, de verre ou encore de béton. "Construire des extensions sans goût et sans respect du lieu où elles s’imposent nous semble fautif. Une fois encore, c’est un camouflet infligé à l’art, à l’architecture et à la culture historique en Belgique" avaient déclaré les associations.