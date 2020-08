Dès ce lundi 10 août, la firme Carrières et Terrassements poursuivra son travail de pose de câbles électriques à la rue de l’Epinette, des Jardins et du Becquerelle entamé le 24 mai, pour le compte d’ORES. Le stationnement sera interdit sur ces axes. La signalisation adéquate sera placée.

Parallèlement, les travaux des impétrants (gaz, électricité, eau…) débuteront à la rue Royale, sur le tronçon compris entre le quai Saint-Brice et la rue des Campeaux. La route sera entièrement barrée. Une déviation sera mise en place et signalée.

Ces travaux devraient durer environ trois semaines. Aussi, à partir de ce lundi 10 août, la moitié du parking de la place Crombez sera réservée au stockage des matériaux et engins de chantier de l’entreprise. Le stationnement sera donc interdit sur la partie de ladite place sise côté rue de l’Athénée. Dès le 13 août, le marché du jeudi et samedi s'installera à la place Victor Carbonnelle.

Vous pouvez obtenir plus d'nformations via les adresses atelierdeprojets@tournai.be et info-travaux@tournai.be