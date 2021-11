"Depuis cette annonce, nous recevons de nombreuses demandes. Beaucoup de clients étaient impatients de retourner aux Etats-Unis. Cependant, certains se montrent encore réticents et préfèrent encore attendre avant d'y retourner", précise la responsable de Voyages C Marin à Leuze. Même si les voyages à destination des Etats-Unis restent de gros dossiers, ce n'est pas la réouverture des frontières qui va relancer le secteur. "Bien entendu, cela fait des demandes et des réservations. Cependant, ce n'est pas le plus gros de notre chiffre d'affaires. Nous sommes davantage axés sur l'Europe".

506 dossiers ouverts en deux semaines

"Je viens encore de recevoir des clients qui souhaitent prochainement partir à New-York", déclare avec bonne humeur l'agence Stéphanie Travel à Mouscron. "Nous recevons pas mal de demandes de la part des citoyens. D'ailleurs, 506 dossiers à destination des Etats-Unis ont été ouverts en deux semaines. Toutefois, ce n'est pas le pays qui va relancer le secteur du tourisme même si, c'est une annonce qui fait du bien. En entendant les derniers chiffres alarmants liés au covid-19, le secteur a malheureusement peur que les frontières soient de nouveau fermées", conclut Stéphanie Travel.