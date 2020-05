Les recyparcs sont actuellement ouverts du lundi au vendredi de 12h à 19h et le samedi de 8h30 à 19h. .

Les bureaux des recyparcs seront également configurés de façon à garantir le respect de la distanciation sociale et l’accès en sera à nouveau autorisé à partir de ce lundi, moyennant le port du masque, pour l’obtention d’une carte d’accès et l’achat des différents produits : bioseaux, sacs de compost, etc.

Par ailleurs, le recyparc de Beloeil rouvrira ses portes à partir de ce lundi, les travaux d’extension du site étant en voie d’achèvement.

Enfin, l’accès aux recyparcs sera également à nouveau autorisé, en semaine uniquement, aux PME. Pour rappel, tous les déchets collectés habituellement sont désormais repris dans les recypacs Ipalle, à l’exception de l’asbeste ciment (déchets d’amiante).

Lors de leur visite, les usagers doivent se munir de leur carte d’accès et rester dans leur véhicule toutes fenêtres fermées jusqu’au conteneur qui leur sera indiqué par le préposé. Le scan de la carte se fait en gardant les vitres des véhicules fermées. Il est demandé aux usagers de venir avec leurs propres outils, tandis que les agents ne fourniront aucune aide lors du dépôt dans les conteneurs.

Les distanciations sociales doivent bien sûr être respectées et le port du masque est fortement recommandé (obligatoire pour l’accès au bureau). Les enfants de moins de 16 ans doivent rester à l’intérieur du véhicule. Il est enfin rappelé que les mouchoirs en papier doivent être jetés dans le sacpoubelle classique et surtout pas avec les papiers/cartons.

L’intercommunale signale qu'à partir de ce lundi 11 mai, l’accès aux recyparcs pourra à nouveau se faire sans prise de rendez-vous, hormis pour les visites ayant lieu le samedi (rendez-vous uniquement via www.ipalle.be, les permanences téléphoniques étant supprimée).