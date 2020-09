Vous avez été 2 276 à tenter votre chance au concours en ligne organisé par l’intercommunale Ipalle en collaboration avec Fost Plus sur le tri des déchets. Par ailleurs, cinq heureux gagnants remportent un vélo électrique !

"Les réponses données aux dix questions révèlent, à nouveau, que les citoyens de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut sont de bons trieurs, même si on relève quelques erreurs plus fréquentes", signale Ipalle. Parmi elles, les aérosols, qui font douter bon nombre d’entre vous."

Ipalle rappelle ainsi que les aérosols cosmétiques (déodorants, mousses à raser…) et alimentaires (crème fraîche…) doivent être triés avec les PMC. Par contre, les aérosols présentant un pictogramme danger doivent être déposés au recyparc avec les déchets spéciaux des ménages. En cas de doute, n’hésitez pas à vous adresser aux agents, qui vous renseigneront.

N’oubliez pas les capsules de bouteilles en métal qui, elles, trouvent bien leur place dans les PMC, tout comme les raviers en aluminium. Le papier aluminium, par contre, doit quant à lui être jeté dans la poubelle des déchets ménagers résiduels, sa texture trop fine ne permettant pas de le recycler.

Autre point, les mouchoirs en papier ! "Ils doivent être jetés dans le sac-poubelle et en aucun cas avec les papiers-cartons", dit Ipalle.

Par contre, les déchets comme les flacons ou les raviers en plastique, les boîtes de conserve et les berlingots de jus de fruit (PMC) et leur recyclage semblent ne plus avoir beaucoup de secrets pour les citoyens, tandis que les habitants de Wallonie picarde ont bien assimilé les nouvelles règles de tri du PMC élargi avec l’acceptation de presque tous les emballages en plastique.

Rendez-vous sur le site www.ipalle.be où vous trouverez une foule de conseils zéro déchet.

G.Dx