"L'impact de la crise pour notre confrérie est surtout social", indique Vinciane, responsable des Brit Blond Girls. "Dans un premier temps, le report du carnaval était une grande déception de ne pas pouvoir faire la fête, de ne pas pouvoir retrouver ses ami(e)s, de ne pas retrouver les sourires, les fous rires et la bonne humeur. J'avais eu la chance, avant la crise, de participer au carnaval de Sion (Suisse) en février 2020 suite à un jumelage avec le carnaval de Tournai. Donc, j'étais un peu moins frustrée que d'autres qui n'avaient pas eu l'occasion de sortir leurs costumes".

Face à ces multiples reports, les membres des confréries restent tout de même positifs pour l'avenir du Carnaval de Tournai. "Je pense que la population en a marre de ne plus vivre comme avant, en tant que membre d'une confrérie cela nous manque encore plus. Le folklore est très présent à Tournai, je ne me fais donc pas de soucis pour la pérennité du carnaval. J'ai bon espoir que la prochaine édition (si elle se déroule normalement ) restera dans les annales", poursuit Tom Grulois. Pour la responsable des Brit Blond Girls, ce report était une décision sage vu l'ampleur de la situation actuelle. "Dans la vie, il faut toujours garder espoir, la vie est ainsi faite. Mais quand aura lieu notre prochain carnaval, il faudra bien nous protéger. Je pense que nous sommes nombreux à vouloir retrouver notre vie d'avant mais est-ce possible ? Nous l'espérons tous", conclut cette habituée du Carnaval de Tournai.