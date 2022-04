Peu étaient au courant et pourtant, le port du masque est redevenu obligatoire à Molenbeek suite à une ordonnance de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). Depuis le 1er avril et ce jusqu’à la fin du mois, les personnes âgées de 12 ans ou plus devront donc de nouveau cacher leur visage avec un masque dans les rues commerçantes : rue de Ribaucourt, des chaussées de Ninove et de Gand ainsi que du parvis Saint Jean-Baptiste. Les rues des centres de vaccination et de dépistage ou encore les marchés sont aussi soumis à cette règle. “Il faut aussi tenir compte de la densité de population qui est la nôtre. On a 16.000 personnes au km2 à Molenbeek”, avait indiqué le porte-parole de la bourgmestre.

Loin de faire l’unanimité auprès des habitants de la commune, certains d’entre eux ne semblaient d’ailleurs pas informés. Ce retour est notamment lié à une augmentation de 16 % des cas de coronavirus au sein de la Région Bruxelloise, durant la période 22 au 28 mars, comparativement à la semaine précédente. En cas du non-respect de la règle, l’amende administrative peut tout de même atteindre la somme de 350 euros.

Au sein de la Wallonie picarde, cette mesure ne fait pas l’unanimité. Pour le bourgmestre de la Cité des Cinq Clochers, cette décision reste inadéquate. “Depuis le début, j’ai été très réactif face à la crise sanitaire et invitant les citoyens à se faire vacciner et à appliquer les gestes barrières”, précise Paul-Olivier Delannois.

“Pour ma part, la décision prise par Catherine Moureaux a dû mal à être comprise par l’ensemble des citoyens. Actuellement, il est hors de question que j’aille dans la même direction. Pour moi, c’est loin d’être la meilleure solution. De plus, s’il fallait imposer le masque à Tournai et pas dans les communes avoisinantes, cela n’aurait absolument aucun sens”, conclut le mayeur.

“Je ne suis pas contre”

Du côté de la Cité des Géants, le bourgmestre Bruno Lefebvre tire un autre son de cloche. “Aujourd’hui, objectivement, même si les contaminations augmentent auprès de la population, les conséquences ne sont pas réellement visibles. Si nous restons dans de telles conditions, je ne vois pas pourquoi le masque devrait être de nouveau appliqué. Toutefois, si une hausse considérable et des effets indéniables devraient être soulevés à Ath, je ne suis pas contre de prendre une décision comme celle prise à Molenbeek”. Selon le mayeur d’Ath, cette mesure n’est donc pas à l’ordre du jour mais, nous savons tous à quel point les situations peuvent vite se bouleverser…

Quant à l’avis des Athois, le bourgmestre resterait positif. “Même si je devais éventuellement appliquer le retour du port du masque en rue, je pense que les riverains comprendraient aisément ce choix. Cela concerne tout de même la santé de tous”, conclut Bruno Lefebvre.