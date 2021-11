De nouvelles mesures sont entrées en vigueur ce samedi dans le but de ralentir la propagation du covid-19. Ainsi, le télétravail est de nouveau devenu obligatoire quatre jours par semaine et cela jusqu'au 12 décembre. Pour la plupart des travailleurs, le retour du télétravail a ses avantages et ses inconvénients.

"Travailler à la maison me permet d'avoir plus de temps pour ma vie privée car je ne perds pas mon temps dans les trajets. Cela me permet également d'avancer dans mon travail sans être interrompue par la vie de bureau", indique Lisa Moretto. Pour Sabrina, originaire d'Ath, le télétravail lui permet aussi d'avoir plus de temps pour elle et notamment pour sa fille. Toutefois, l'isolement et la solitude sont bien des éléments que ces citoyens voudraient se passer au vu de la situation dans notre pays. "Ne plus voir certains collègues et avoir un travail qui empiète un peu sur mon temps privé est difficile à gérer", poursuit cette Athoise.

Passant d'habitude 3h dans les transports en commun pour se rendre à son boulot, Sabrina ne peut désormais plus se passer de télétravail. "Etre à la maison me permet d'être moins stressée car les transports en commun ne sont pas toujours fiables. De plus, j'ai pratiquement tous les jours des contacts via teams avec les membres de mon équipe".

Difficultés à s'intégrer

Malgré l'augmentation des cas covid, la jeune Lisa a du mal à encaisser ce retour au télétravail. Quatre jours, lui semble conséquent. "Je comprends que nous devons maximiser le télétravail en raison de l’augmentation du taux de personnes contaminées. Cependant, quatre jours me semblent beaucoup trop car les relations entre collègues me semblent primordiales. Cela fait presque deux mois que je suis arrivée dans un nouveau service. En venant une fois semaine c’est beaucoup plus difficile pour moi de m’intégrer", conclut Lisa Moretto.