Rudy Demotte interpelle la ministre Morreale pour faire de la Wapi Territoire pilote dans l'expérimentation zéro chômeur de longue durée Tournai-Ath-Mouscron Le président du conseil de développement de Wallonie picarde souhaite que le territoire soit associé à l'ensemble des discussions et travaux qui seront effectués dans les semaines à venir.

C'est en tant que président du conseil de développement de Wallonie picarde que Rudy Demotte a interpellé la ministre de l'Emploi et de la Formation Christie Morreale dans le cadre de l'expérience Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.



"Depuis maintenant plus d'un an, en Wallonie picarde, le CHOQ et l'Instance Enseignement-Formation-Emploi de Wallonie picarde se mobilisent et travaillent à sa duplication à un niveau plus local, explique Rudy Demotte. Cette collaboration a pris forme dans le cadre des travaux du conseil de développement de Wallonie picarde, qui soutient pleinement cette initiative, et les acteurs comme ATD Quart-Monde Belgique, le CHOQ, la CSC Hainaut occidental, la FGTB Wapi, l'Instance Enseignement-Formation-Emploi de Wallonie picarde, Ideta, Lire et écrire Wapi, le MOC Wapi, Prorienta centre de formation et de réadapation professionnelle et des citoyens bénévoles."



Rudy Demotte assure ainsi que le conseil de développement de la Wapi souhaiterait être associé à l'ensemble des discussions et travaux qui seront effectués dans les semaines et mois à venir dans le cadre de la mise en place de l'expérience Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.



"Nous restons persuadés que ce changement de paradigme dans l'approche de l'emploi nous permettra de créer des emplois additionnels et pérennes. Notre plan d'action prévoit de caractériser un territoire où nous pourrions établir une Entreprise à But d'Emploi en lien étroit avec les acteurs locaux."



C'est donc dans ce cadre que la Wapi se propose en tant que territoire-pilote pour tester la démarche et en faire écho au reste de la Wallonie.