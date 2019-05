Après avoir mené la liste du PS à Tournai lors des communales, Rudy Demotte est de nouveau tête de liste, pour les prochaines élections régionales.

Après les élections communales, vous retournez donc au combat.

"Effectivement. Quand je me suis présenté il y a six ans à Tournai, j’avais dit aux gens que si j’étais élu, je poursuivrais mon mandat ministériel tout en essayant de faire en sorte que la Wallonie picarde ait son juste dû. À l’inverse, lors des dernières élections communales, j’avais dit que si les Tournaisiens faisaient le choix de me donner la première place, je serais resté sur le terrain local. Finalement, je termine deuxième tous partis confondus. J’ai donc décidé de mener ce combat au niveau régional, qui est le plus proche du terrain."

Justement, à Tournai, vous avez plutôt été perçu comme un homme de dossiers plutôt que de terrain. Votre avis ?

"Je pense que ma présence physique sur le terrain n’était pas moindre mais on a construit un mythe urbain sur le fait qu’on ne me voyait pas. J’étais pourtant présent mais pas de la même manière que Paul-Olivier Delannois par exemple. C’est vrai que je suis vu comme un homme de dossiers parce que j’apporte les financements mais, souvent, j’étais dans la soute du navire. Et quand on met les mains dans le cambouis, on ne peut pas être sur le pont."

Quel rapport entretenez-vous avec la Wallonie picarde ?

"C’est mon terreau basique ! C’est là que j’ai mes racines. Les gens, un peu partout dans la région, n’auraient d’ailleurs pas vraiment aimé me voir confisqué pour une seule ville, à savoir Tournai. C’est la réalité que je rencontre. On veut me voir plutôt dans une fonction ministérielle où je peux être utile pour toute la région."

Lors des régionales, vous serez notamment opposé à Jean-Luc Crucke. Malgré vos divergences, on vous sent assez proches.

"On est déjà tous les deux Renaisiens de naissance et avons vécu de part et d’autre de la frontière linguistique. On a mené nos premières actions dans nos différences politiques, lui en tant que président des JRL et moi en tant que président des jeunes socialistes. En termes amicaux, je peux dire que je connais la vieille fripouille qu’est Jean-Luc Crucke ! On se connaît bien sous les angles personnels et dans nos différences, nous prenons plaisir à la confrontation. Il y a une chose qui est essentielle en politique, c’est le respect qui a toujours été de mise entre nous."

Vous avez récemment été opposé sur les investissements annoncés par le gouvernement wallon. J.-L. Crucke vous a même demandé de vous ressaisir. Chose faite ?

"Non ! Quand je dis que c’est un gouailleur, il aime parfois raconter des craques. Il aura remarqué que même si j’ai dit que les relais étaient défaillants, je ne l’ai pas cité volontairement. Je continue à prétendre que la Wallonie picarde a été mal défendue. Dans les chiffres, si on prend le plan précédent qui était beaucoup moins ambitieux en montant, 640 millions au lieu de 1,5 milliard, la Wapi a reçu plus de 11 %. Ici 4,2 % de l’enveloppe aussi importante. Je ne suis pas dans une logique sous-localiste mais je dis que le territoire doit recevoir ce qu’il mérite."

Quelles sont pour vous les priorités pour la Wallonie picarde ?

"Dans cette région, c’est le maintien du climat social apaisé mais également de rester un modèle en matière de définition d’une stratégie commune avec le conseil de développement. L’objectif final, c’est la qualité de vie des gens et le maintien de l’emploi sur le territoire !"