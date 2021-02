Rumes: en voulant calmer une bagarre, il se fait agresser avec une pierre Tournai-Ath-Mouscron M.P. Ce jeudi, au tribunal correctionnel de Tournai, des faits concernant une bagarre sur le parking du Cap'tain ont été éclaircis © M.P.

Il nous arrive, de temps à autre, d'être au mauvais endroit ou au mauvais moment. Francis (prénom d'emprunt) peut servir d'exemple et peut confirmer que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Un jour, au petit matin, Francis s'est rendu à la boîte de nuit, le Cap'tain, à Rumes afin de reprendre son fils qui avait passé la soirée là-bas.



C'est en attendant son garçon que Francis s'est aperçu qu'une bagarre éclatait entre plusieurs personnes sur le parking de l'établissement. Ce dernier, courageux, est alors intervenu afin de calmer les choses et d'éviter le pire.



Cependant, Vincent (prénom d'emprunt), qui faisait partie de cette altercation, ne semblait pas apprécier l'intervention de Francis et son intention d'apaiser les choses. Par conséquent, le prévenu s'est alors muni d'une grosse pierre et l'a lancée violemment en direction du père de famille.



Vincent ne s'est pas arrêté là. Il a repris ce même gros cailloux et il l'a, cette fois, jeté sur le pare-brise arrière de la voiture de Francis. Le prévenu s'est rendu compte des événements et a pris très vite la fuite. Néanmoins, Vincent a été rapidement rattrapé par la sécurité de la boîte de nuit.



Le prévenu n'était pas présent à la barre afin de se justifier sur les faits qu'il a commis. Quant à l'avocat de Francis, il a sollicité un montant de 2.000 euros de dommages. Le représentant du ministère public requiert six mois d'emprisonnement. Le jugement sera prononcé le 4 mars.