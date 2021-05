Rumes: cette créatrice voit la vie en rose ! Tournai-Ath-Mouscron M.P. Des boucles d'oreilles à la couronne de fleurs, Vanille Hourez apporte un vent de fraîcheur à ses réalisations. Chacune d'entre elles est confectionnée avec des matériaux naturels de manière à ce que la saison du printemps soit perpétuelle. © Vanille Hourez

Actuellement puéricultrice et maman d'une petite Rose, âgée de 4 ans, Vanille Hourez, native de Rumes, a lancé une page Instagram baptisée Les Petites Roses. Un moyen pour elle de faire découvrir sa passion et ses réalisations aux internautes. Avec sa patience d'ange et sa créativité, Vanille réalise particulièrement des accessoires comme des boucles d'oreilles ou des couronnes de fleurs tout en apportant une petite touche de fraîcheur.



"Il y a 4 ans, je suis devenue maman d'une petite fille. Avec sa naissance, j'ai souhaité créer de nombreux accessoires comme des bandeaux, des bavoirs ou encore des broches. J'ai toujours eu cette envie d'innover, d'élaborer et de concevoir de nombreuses réalisations. Mon entourage dit souvent que je suis créative ou perfectionniste, mais dans tous les cas, j'aime toucher à tout. J'ai toujours souhaité explorer ce côté créatif que j'ai en moi depuis toujours. Grâce à mon travail, j'utilise cette petite touche de folie avec les enfants. Par la suite, je souhaiterais me lancer concrètement dans la réalisation d'accessoires destinés aux petits et aux grands ", déclare Vanille Hourez.



Dans chaque création, Vanille apporte de la fraîcheur et de l'apaisement. Pour elle, il est important de travailler avec des matériaux qui lui sont propres et qui sont proches de la nature.



"Pour moi, il est essentiel d'utiliser tout ce qui nous entoure. C'est naturel et cela amène un peu de fraîcheur. J'aime également utiliser des couleurs pastel et pâles ainsi que des matières comme le lin ou le coton. Lorsque je travaille ces accessoires, je suis assez exigeante au niveau des couleurs, de la matière ou encore de la finition. Dans chaque création, je tente d'apporter de l'originalité et de réaliser mes accessoires à la main afin qu'elles soient uniques. En effet, en général, que cela soit pour les boucles d'oreilles ou les couronnes, ce sont des compositions faites à la main et fleur par fleur."



Se lancer des défis



Pour certains, il est difficile de trouver de l'inspiration pour créer de ses mains. Par ailleurs, ce n'est absolument pas un problème pour la jeune femme. Bien au contraire, elle apprécie se lancer de nouveaux défis et évoluer dans ses créations afin qu'elles soient davantage originales.



"L'inspiration me vient souvent en regardant ce qui m'entoure. Effectivement, je suis très observatrice et j'aime essayer de concevoir mes idées qui fusent dans mon esprit. J'ai encore pas mal d'idées et de projets qui vont voir le jour mais je garde un peu de mystère. J'aime me lancer de nouveaux défis et pouvoir élaborer mes envies", conclut Vanille Hourez.