Rumes: des masques en tissu sont déjà disponibles auprès de la commune © REPORTERS Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

La commune met déjà à disposition les masques réalisés par les couturières bénévoles. Comme annoncé, le collège communal rumois a passé une commande de masques pour chaque citoyen de plus de 12 ans via le marché organisé par la zone de secours de Wallonie picarde. Ces masques seront déposés dans la boîte aux lettres de chaque habitation dès réception.



À côté de ce marché, la commune peut compter sur une quarantaine de couturières bénévoles qui sont à la tâche pour confectionner des masques en tissu parfaitement adaptés aux besoins.



En l'attente de la réception des masques de la commande passé via la zone de secours Wapi, la commune invite les citoyens qui souhaitent déjà obtenir un masque en tissu réalisé par une des couturières à se manifester par mail via population@communederumes.be ou via le 069.648.165.



Il suffit alors de préciser le nombre de personnes concernées dans le ménage et le degré d'urgence de la demande (prise des transports en commun, rentrée scolaire, etc.) afin que celle-ci soit rencontrée dans les meilleurs délais.



Pour rappel, le masque n'est qu'un moyen parmi d'autres pour prendre soin de vous et prendre soin des autres !