Lors du conseil communal de ce lundi, les élus rumois ont été invités à approuver différentes mesures de soutien suite à la crise sanitaire de la Covid-19.



Ainsi, dans la continuité de l’opération en cours de soutien aux commerçants de l’entité, la commune poursuit cette fois avec des projets de solidarité en faveur de la jeunesse via un soutien à ceux qui assurent son encadrement et sa formation à savoir les clubs sportifs, les mouvements de jeunesse et les écoles.



Jérôme Ghislain, échevin en charge des Finances, a ainsi dévoilé que le collège a décidé de proposer une indemnisation compensatoire pour les jeunes de moins de 24 ans, dans un premier temps.



"Au niveau des clubs sportifs et des mouvements de jeunesse composés de 10 à 39 membres de moins de 24 ans, le club pourra prétendre à une indemnisation de 500€ et de 750€ à partir de 40 membres. Pour ces deux catégories, cela se fera sur base volontaire. Un règlement et un formulaire de participation seront en ligne sur le site internet de la commune ou disponibles sur via un appel téléphonique ou un mail auprès de l’administration communale."



Les écoles n'ont pas non plus été oubliées. "Elles ont effectivement également été impactées par la crise Covid, souligne le bourgmestre Michel Casterman. On sait que leurs activités en faveur des enfants reposent sur les bénéfices des fêtes scolaires, des soupers, de toutes les initiatives que la pandémie n’a pas permis d’organiser."



La commune va donc débloquer une aide exceptionnelle de 750€ pour les différentes écoles de l’entité.



Céline Berton, cheffe de groupe PS, a cependant voulu voir un peu plus loin à ce niveau en demandant au collège s’il avait pensé à un soutien aux élèves qui doivent travailler à distance. "Dans la mesure des moyens et des possibilités, il est essentiel que la commune puisse organiser une mise à disposition de locaux avec matériel et connexion satisfaisante afin de permettre à ces jeunes de poursuivre leur cursus plus sereinement", a-t-elle expliqué.



Le bourgmestre et l’échevine de l’Enseignement et du Numérique et Informatique, Clémence Lepla, ont répondu de concert travailler sur la question.