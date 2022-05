Quelque soixante panneaux ont fleuri, ces derniers jours, dans les trois villages de l’entité rumoise. Réalisés en padouk et gravés par Jean-Yves Lefebvre, artisan de Guignies, les panneaux en bois ont été installés aux extrémités des sentiers et voyettes. "L’idée est de mettre davantage en valeur ces chemins que l’on retrouve dans nos villages et qui sont encore parfois trop peu connus et utilisés par les habitants ou les promeneurs, explique l’échevin de la Mobilité BrunoDe Langhe. Les gens n’osent pas toujours les emprunter car ils ne savent pas où cela va les mener et le temps que cela va prendre… Désormais, avec ces panneaux, ils n’ont plus d’excuses, la direction est indiquée ainsi que le temps de parcours à pied."