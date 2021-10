Depuis le 1er octobre, les citoyens rumois qui ressentent le besoin de parler et d’être écouté peuvent trouver une oreille attentive auprès d’un psychologue. Grâce au Plan de Cohésion Sociale, et en partenariat avec le Centre de Planning Familial Aurore Carlier, une permanence psychologique, gratuite pour les habitants de l’entité de Rumes, est organisée une fois tous les quinze jours, le mercredi matin, à la maison rurale de Taintignies.

"La crise sanitaire a eu un impact sur le moral et la santé mentale des citoyens", relevait Martine Delzenne, présidente du CPAS, lors d’un précédent conseil communal. "Il y a des personnes qui se retrouvent aujourd’hui avec des soucis de consommation excessive d’alcool ou d’assuétudes, d’autres sont en dépression. Il est donc important de permettre à ces personnes de pouvoir facilement solliciter une aide et une écoute auprès d’un professionnel mais aussi d’envisager un suivi psychologique. C’est gratuit grâce à un subside de 4 000 euros, obtenu dans le cadre du PCS et qui est alloué au centre Aurore Carlier pour assurer cette action." Pour prendre rendez-vous, vous pouvez prendre contact avec Anne-Sophie Doclot, au 0471 77 42 26 ou anne-sophie.doclot@solidaris.be.