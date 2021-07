Entre le 19 juin et le 3 juillet, un ou plusieurs individus se sont introduits dans une habitation située Chemin Saint-Martin à Rumes par un moyen inconnu. Pour accéder à la propriété, le ou les auteur(s) ont empruntant le chemin non clôturé présent sur le côté droit de l'habitation.

Il(s) se (est) sont directement rendus au niveau du jardin et ont pénétré dans le hangar à l'arrière. Il(s) y sont ensuite entrés via la porte de garage, s'installe(nt) dans les véhicules, les manipul(ent) et ... consomme(nt) des cannettes de bière...

Par après, le ou les auteur(s) ont pénétré dans la maison en forçant une fenêtre. Une fois à l'intérieur, il(s) ont visité toutes les pièces et ont fouillé les meubles en vidant leur contenu. Le ou les individus ont quitté les lieux avec divers préjudices.