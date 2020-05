Une vidéoconférence s’est tenue avec les directions des écoles.

Le collège rumois souhaite organiser au mieux la rentrée scolaire du 18 mai et c’est dans cette optique que l’échevine de l’enseignement, Clémence Lepla, a mis sur pied une vidéoconférence avec les directions des 5 écoles primaires de l’entité.

"Toutes ont décidé de sonder les parents sur leurs intentions afin de chiffrer le nombre d’enfants à accueillir et ainsi d’organiser au mieux les espaces de garderie et des cours, selon les directives de la circulaire ministérielle, décortiquée dans ses moindres détails, est-il ainsi stipulé dans un communiqué envoyé après cette vidéoconférence. La commune a avancé plusieurs initiatives. Entre autres mesures, elle s’est engagée à fournir des barrières Nadar pour filtrer les entrées ou délimiter certains espaces extérieurs. Elle a proposé également, en fonction des besoins, l’utilisation de locaux communaux ou privés, spontanément mis à disposition. Grâce aux couturières bénévoles, des masques en tissu seront fournis à chaque enfant de 6ème primaire des 5 écoles, ainsi qu’un guide de bonnes pratiques pour le port et le lavage des masques. Par ailleurs, un don privé a permis de doter chaque établissement d’une réserve de 200 masques jetables bien utiles."