Les travaux, interrompu suite au confinement, sont en voie d'achèvement.



© IPALLE

Les derniers travaux pourront quant à eux être réalisés simultanément à l'exploitation du recyparc. "Il s'agit de la finition du bâtiment, reconstruit à neuf, et du renouvellement de garde-corps."

Dès cet après-midi, le recyparc de Rumes est de nouveau ouvert au public. Si l'agenda des travaux d'extension s'est également trouvé bousculé en raison de la crise sanitaire, les équipes ont pu reprendre le travail ce lundi tout en respectant les mesures de précaution en vigueur et notamment la distanciation sociale., signale l'intercommunale Ipalle.Comme pour les autres recypars de Wallonie picarde, celui de la rue de la Digue ne pourra être fréquenté que sous des conditions très strictes, les usagers devant s'inscrire préalablement à leur visite.Désormais, tous les flux collectés habituellement sont acceptés à l'exception des déchets inertes de construction, de l'asbeste, des déchets spéciaux des ménages, des huiles et des graisses et des PMC.