Rumes: le recyparc rouvrira ce jeudi © DELFOSSE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Cette réouverture sera partielle et s'accompagnera de consignes d'accès très strictes.

À partir de ce lundi 20 avril, entre 13h et 18h, certains recyparcs rouvriront. En ce qui concerne celui de Rumes, il faudra attendre ce jeudi 23 avril.



Comme le souligne le bourgmestre de l'entité, Michel Casterman, cette réouverture sera partielle. Elle s'accompagnera de plus de consignes d'accès très strictes.



"Seuls les déchets de jardin sera autorisé dans un premier temps avec un maximum de 1 m³ par semaine. L'accès se fera uniquement sur rendez-vous via www.ipalle.be ou par téléphone au 069.884.070 et il ne vous le sera autorisé que si vous portez un masque et des gants", rappelle le mayeur.



De plus, des travaux d'aménagement du site étaient en cours. Une période de fermeture avait ainsi été prévue du 20 avril au 3 mai pour les finaliser. "Après concertation avec Ipalle, les travaux ont été reprogrammés."