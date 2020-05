Le distribution débutera le 22 mai.





"Ces masques, autant que le nombre de personnes composant le ménage, et deux filtres par personne seront déposés dans les boîtes aux lettres, sous enveloppe nominative, entre le 22 mai et le 1er juin, par l'un(e) des 17 élu(e)s du conseil communal", dévoile le bourgmestre Michel Casterman.



À côté de ces masques, d'autres, en tissu parfaitement adaptés aux besoins, ont été réalisés par des couturières bénévoles. "Ils sont disponibles. Nos fées couturières en ont déjà confectionné plus de 3 500, un immense merci à elles !"



Pour en recevoir, il suffit de les contacter au 069.648.165 ou via population@communederumes.be en précisant le nombre de personnes concernées dans votre ménage. "Vous les recevrez sans délai !"

Comme d'autres communes, Rumes a passé une commande de masques pour chaque citoyens de plus de 12 ans via un marché organisé par la Zone de Secours de Wallonie picarde.