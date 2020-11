Rumes: les sacs-poubelle livrés à domicile sur demande Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La livraison est possible jusqu'au 31 décembre pour les personnes s'étant acquittées de la taxe. © SHUTTERSTOCK

Suite à la crise sanitaire du coronavirus, la distribution des sacs-poubelle est quelque peu modifiée au sein de la commune.



Ainsi, dans le but d'éviter un afflux dans le hall de la Maison communale durant le confinement, la commune a décidé d'organiser chaque semaine la livraison à domicile des sacs-poubelle prépayés chez les citoyens en ordre de paiement et sur demande préalable.



"Nous invitons la population à prendre contact avec l'administration communale, au 069.648.165, qui s'assurera du paiement et mandatera les ouvriers pour apporter les sacs à leur domicile", détaille le bourgmestre Michel Casterman.



Attention, il ne faut pas tarder à faire le versement de la taxe car la livraison des sacs prépayés sera clôturée au 31 décembre prochain.



"Nous invitons les citoyens à effectuer leur versement avant cette date. En cas de difficulté de paiement de la taxe en une fois, il est impératif de prendre contact sans délai avec le Directeur financier, Stefaan De Handschutter au 069.672.541 ou le Service taxes au 069.672.542. Cette démarche se fait en toute discrétion et ne pose aucun problème", assure Michel Casterman.