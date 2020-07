Rumes: un homme perd la vie dans un accident de la route Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Un dramatique fait s'est produit ce mardi soir le long de la chaussée de Douai. © DELFOSSE

La chaussée de Douai à Rumes a été le théâtre d'un dramatique accident de la route ce mardi soir à proximité de l'ancienne Pergola.



En effet, après avoir dépassé un autre véhicule, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. Au virage suivant, il est sorti de la route avant de heurter un rail de sécurité.



"Sous le choc, le conducteur a été éjecté et la voiture a versé dans un fossé, a déclaré le capitaine Petit de la zone de secours de Wallonie picarde auprès de l'agence Belga. Il s'est retrouvé coincé entre le rail et la voiture."



Malheureusement, le conducteur est mort sur le coup. La rédaction de la Dernière Heure présente ses condoléances à la famille et aux proches de la victime.