Rumes: "Un peu plus de 7% de nos citoyens ont été infectés par le virus" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Michel Casterman a fait le point sur la situation Covid au sein de sa commune. À ce jour, 380 cas positifs ont été recensés. © DELFOSSE

En ouverture du conseil communal rumois, ce lundi soir, le bourgmestre Michel Casterman a fait le point sur la situation Covid au sein de la commune. Il a ainsi révélé qu'après le pic de fin octobre, où il avait évoqué trente cas le 25 octobre, la décrue des contaminations se poursuit. "Au terme de ce week-end, 380 cas positifs ont été recensés. C'est sept cas de plus que jeudi dernier. Nous avons par exemple eu un cas ce samedi et un autre ce dimanche."



Michel Casterman souhaite cependant remettre ces chiffres dans le contexte. "Si les experts nous diront que nous sommes sur la bonne voie, il n'empêche que les chiffres sont importants. Ce sont un peu plus de 7% de nos citoyens qui ont été infectés. Ce sont des chiffres importants pour notre petite commune. D'autant plus que derrière ces chiffres, il y a des citoyens qui ont été diminués et qui parfois, nous en connaissons, ont été emportés par la maladie dans des circonstances souvent très douloureuses, tant pour eux-mêmes que pour leur famille. C'est pourquoi, il faut soutenir et encourager toutes les personnes qui donnent de leur temps et qui mettent leur compétence et leur énergie à soigner pour sauver des vies."