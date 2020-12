Rumes: une intervention régionale de 1,8 million d'euros pour la construction du hall sportif Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Rumes fait partie des cinq projets de grandes infrastructures sportives qui ont reçu l'accord de principe du ministre Crucke. © DELFOSSE

Le ministre des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, a donné son accord de principe pour cinq nouveaux projets de grandes infrastructures sportives. Ces derniers avaient été introduits sous l'ancien régime de subventions et bénéficient dès à présent de l'accord de principe qui leur permettra d'être instruits dans les conditions initiales du dépôt de leurs demandes.



Parmi ces projets, on retrouve la commune de Rumes qui, face à l'impossibilité de répondre à la demande sportive locale, a décidé de développer un pôle sportif à l'horizon 2040. La première étape du projet sport pour tous verrait ainsi le jour via la construction d'un centre sportif.



Ce dernier vise ainsi à compléter l'offre des centres sportifs dans la partie sud du Tournaisis. Il comprendra un grand plateau sportif de 44m x 22m, un dojo de 16m x12m, une petite salle multisport de 21m x 12m, huit vestiaires collectifs, une tribune fixe, etc. Le montant de l'intervention régionale s'élève à 1,8 million d'euros.



Les porteurs de projets ont donc désormais 12 mois pour élaborer leurs dossiers techniques (cahiers de charges, plans, permis d'urbanisme, ...) en vue de l'obtention d'une approbation de l'administration. Dans les 24 mois qui suivent l'accord de principe de ce jour, ils devront transmettre leurs dossiers d'attribution complet afin que le Ministre marque son accord ferme pour adjudication