Rumes: une réserve de masque constituée © REPORTERS Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

La commune a également répondu au marché proposé par la zone de secours de Wallonie picarde. Depuis qu'il a appris que le port du masque jouerait un rôle important dans la stratégie du déconfinement, le collège communal a décidé d'équipe chaque citoyen d'un masque de protection. C'est donc tout logiquement que la commune a décidé de rejoindre le marché proposé par la zone de secours de Wallonie picarde ce jeudi.



"Notre démarche a franchi une étape supplémentaire, signale le bourgmestre Michel Casterman. Nous avons décidé de constituer une réserve de masques qui s'avérera indispensable au fil des semaines à venir. Nous avons pour cela lancé un appel auprès de nos couturières locales. Dès le début de la pandémie, plusieurs d'entre elles s'étaient mobilisées et mises au travail, réalisant un millier de masques déjà distribués. Mais la tâche reste colossale et nécessite une main d'œuvre renforcée et davantage de matériel."



Des citoyens se sont alors engagés pour trouver et ramener du tissu, des élastiques, du fil et d'autres pour fabriquer des visières. "De nouveaux noms s'ajoutent chaque jour à la liste de nos fées couturières pour relever ce défi !"



Cette mobilisation fait évidemment plaisir au bourgmestre. "Elle offre de superbes couleurs à notre commune qui enrichissent la palette déjà constituée par toutes celles et ceux qui se donnent chaque jour au service des malades dans des conditions éprouvantes. Quand la vie reprendra son cours normal, nous aurons à cœur de fêter ensemble cette belle solidarité."



Mais en attendant, comme le rappelle Michel Casterman, l'heure reste au combat contre le virus, il faut rester mobilisé !