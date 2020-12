Ce lundi 7 décembre 2020 est une date particulière pour l'arbre de la liberté que l'on retrouve sur la place de Rumillies. En effet, voilà désormais quarante ans qu'il a été planté derrière l'église du village. Une stèle posée, à l'initiative de la Fédération Nationale des Anciens Combattants et de la Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre, à ses pieds afin de rappeler, à l'époque, les 150 années de l'indépendance de la Belgique.À l'époque, la cérémonie avait eu lieu en présence des autorités politiques, religieuses, des écoles du village mais aussi de nombreux habitants du village. Elle célébrait par la même occasion l'action des volontaires locaux qui étaient partis combattre les Hollandais à Bruxelles en 1830. Depuis, l'arbre a évidemment bien grandi, les enfants d'alors sont devenus des citoyens adultes.La cérémonie actuelle, célébrant donc les quarante années de la présence de l'arbre symbolique, s'est déroulée dans une autre ambiance, marquée par la crise sanitaire. On y retrouvait ainsi des représentants d'associations patriotiques, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois et la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder., rappelait le bourgmestre qui faisait lien avec l'époque actuelle.La plantation d'un arbre pour célébrer un tel événement est une vieille tradition qui se pratiquait déjà à l'époque de la Gaule., rappelle Paul-Olivier Delannois.Le bourgmestre tournaisien rappelait encore que la Belgique, monarchie constitutionnelle, et la France, république, partagent les mêmes valeurs essentielles.